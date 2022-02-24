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Son dakika gündem: Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Son dakika gündem: Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde, İ.H.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı annesi H.B. (76) ve babası E.B'yi (81) silahla vurdu.

Anne H.B. olay yerinde hayatını kaybetti, baba ise 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli İ.H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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