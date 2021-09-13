Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın - Haberler
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Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın

AA / Anıl Bağrık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ODTÜ Mezunlar Derneği'nin mutfak binası İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ yerleşkesi içerisindeki Vişnelik tesislerinde tek katlı restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

ODTÜ Mezunlar Derneği'nin mutfak binası

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ yerleşkesi içerisindeki Vişnelik tesislerinde tek katlı restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın

Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın

Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın

Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın
AA / Anıl Bağrık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın - Haberler
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