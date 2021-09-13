Son dakika gündem: ODTÜ Vişnelik Tesisinde restoranın mutfak bölümünde yangın
AA / Anıl Bağrık - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre ODTÜ Mezunlar Derneği'nin mutfak binası İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ yerleşkesi içerisindeki Vişnelik tesislerinde tek katlı restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.
ODTÜ Mezunlar Derneği'nin mutfak binası
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ yerleşkesi içerisindeki Vişnelik tesislerinde tek katlı restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.