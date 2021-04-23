Son dakika gündem: Niğde'deki 'ByLock' operasyonunda 1 ev hapsi cezası
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Son dakika gündem: Niğde'deki 'ByLock' operasyonunda 1 ev hapsi cezası

Son dakika gündem: Niğde'deki 'ByLock' operasyonunda 1 ev hapsi cezası
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre NİĞDE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

NİĞDE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, adli kontrolle serbest kalırken, 1'i de ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 5 şüphelinin kimliğini ve adreslerini belirledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, M.Ç., R.Ü., S.B., R.G. ve D.N.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., R.Ü., S.B. ile R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.N.D. de ev hapsi cezasına çarptırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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