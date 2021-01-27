Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi
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Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi

27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:25

Son dakika habere göre Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Nagihan Takkun'un cenazesi defnedildi.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk annesi Nagihan Takkun'un cenazesi defnedildi.

Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesi Boğaziçi Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Takkun'un (37) cenazesi, beldede kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Takkun'un ailesi ve yakınları ile Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş ve vatandaşlar katıldı.

Evde baygın halde bulunan Takkun'un çocukları, Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem'in (14) tedavileri Konya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Hacıabdullah beldesinde çocuklarıyla yaşayan Takkun ve çocukları, önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, anne hayatını kaybetmiş, 3 çocuk ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi
Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi
Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi
Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen 3 çocuk annesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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