Son dakika gündem: Nemrut Krater Gölü'ne kursiyer kadınlardan gezi; temizlik yapıp, halay çektiler

Son dakika haberler... BİTLİS Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim alan 150 kadın Nemrut Krater Gölü'ne götürüldü.

BİTLİS Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim alan 150 kadın Nemrut Krater Gölü'ne götürüldü. Burada çevre temizliği yapan, belediye tiyatro ekibinin hazırladığı gösteriyi izleyen kadınlar, canlı müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için kursiyerlere yönelik Nemrut Krater Gölü'ne gezi düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, pandemi sürecinde evde kalan kursiyerleri hem eğlendirmek, hem de çevre bilinci aşılamak için böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak dünyanın ikinci büyük krater gölüne 150 kadınla beraber çevre bilincinin arttırılması ve yaban hayatının korunmasıyla ilgili etkinlik düzenledik. Buraya getirdiğimiz kadınların birçoğu ilk defa Nemrut Krater Gölü'nü gördü. Çevre bilincini artırmak amacıyla önce çevre temizliği yaptık. Daha sonra tiyatro gösterimi ve mini bir konser düzenlendi. Belediye bünyesinde açılan yaklaşık 40 kursa katılan kadınlarımız pandemiden dolayı evlerinden çıkamıyorlardı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla da kadınlarda rahat bir nefes aldı" dedi.

'ŞEHRİMİZ BİRÇOK TARİHİ GÜZELLİĞE SAHİP'

Kursiyerlerden Kübra Kınay, "Ben Bitlisliyim ama buraya ilk defa geldim. Görülmesi gereken çok güzel bir yer. Bu yüzden buraya gelmek isteyenler hiç kaçırmasınlar ertelemesinler" dedi. Mine Bakır, ise "Uzun yıllardır bu şehirde ikamet etmekteyim. Şehrimiz bilindiği üzere birçok tarihi güzelliklere sahip. Lakin biz bu güzellikleri görme fırsatını henüz yakalayamadık. Bugün bir etkinlik düzenlendi. Bizler de program kapsamında buraya geldik. Çevre temizliği yaptık. Ardından tiyatro ve müzik etkinliği yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş