Son dakika haberleri | Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 5 tutuklama

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavga olayında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen iki kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.B, C.Y, Y.K, M.B. ve E.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında önceki gece sosyal medyada tartışma çıkmış, Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde buluşan gruptakilerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada karın bölgesinden bıçaklanan Günay Durmaz (21) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Veysel Kaplan (18) tedaviye alınmıştı.