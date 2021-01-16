Mantar toplarken fenalaşan kişi öldü
16.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:41
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mantar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'ndeki dağlık araziye arkadaşıyla mantar toplamaya giden Yakup Yıldız (59) aniden fenalaştı.
Yardım istenmesi üzerine harekete geçen UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra bölgeye ulaştı.
Yıldız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı