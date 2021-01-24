Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

24.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:37
Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu sırasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu sırasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" denildi.

Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:38:52. #1.14#
title