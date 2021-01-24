Son dakika: MSB, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında yapılan gece uçuşu sırasında F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı