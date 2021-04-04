Son dakika gündem: Moritanyalı çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Son dakika haber: "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla alınan kutsal kitaplar, Afrika'da zor şartlarda eğitim gören çocuklara dağıtılmaya başlandı.

"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla alınan kutsal kitaplar, Afrika'da zor şartlarda eğitim gören çocuklara dağıtılmaya başlandı.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Moritanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliği yetkilileri, ülkenin güneyinde ve başkent Nuakşot'a 400 kilometre uzaklıkta çöl iklimine sahip Brakna bölgesinde, daha önce açılan su kuyuları çevresinde eğitim gören Kur'an Kursu'ndaki çocukları unutmadı.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Almanya'daki gurbetçilerin bağışlarıyla alınan 10 bin Kur'an-ı Kerim'den bir kısmı, Moritanya'da "Luh" adı verilen tahta levhalarla eğitimlerini sürdüren çocuklara dağıtıldı.

Sevinen öğrenciler, hediye Kur'an-ı Kerim'leri dikkatle inceledi. Kampanya kapsamında alınan diğer kutsal kitaplar da ramazan boyunca Afrika ülkelerindeki çocuklara ulaştırılacak.

"Kur'an öğrenmek için tahtalar üzerinde çaba veriyorlar"

DİTİP aracılığıyla bölgeye gelen 17 gönüllüye başkanlık yapan Almanya Essen Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim kampanyasının yaklaşık 4 ay sürdüğünü söyledi.

Vatandaşların ciddi şekilde kampanyaya destek olduğunu aktaran Gür, "Bizler de Diyanet Vakfı'mızın uygun gördüğü bölgelerde 'Hediyem Kur'an Olsun' projesiyle buraya geldik. Moritanya'da dağıtımlarımızı yürütüyoruz. Gerçekten içler acısı durumdalar. Kardeşlerimiz burada Kur'an öğrenmek için tahtalar üzerinde çaba veriyorlar. Planlanan 10 bin fakat şu anda 1000 adet dağıttık. Ramazan boyunca dağıtımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocukların çok mutlu olduğunu gördüklerini ifade eden Gür, "Almanya'daki kardeşlerimizin yardım ve imkanlarını buradaki kardeşlerimizle paylaştık. Emaneti ehline teslim ettik. Allah onlardan razı olsun. Dünyanın en güzel hediyesi, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bizi onun yolundan ayırmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer