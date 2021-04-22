Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek

Son dakika haberi: 11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenecek cenaze töreni için Shiloh Temple önünde Minnesota Özgürlük Savaşçıları üyeleri güvenlik önlemi aldı.

11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenecek cenaze töreni için Shiloh Temple önünde Minnesota Özgürlük Savaşçıları üyeleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk