Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek
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Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: 11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenecek cenaze töreni için Shiloh Temple önünde Minnesota Özgürlük Savaşçıları üyeleri güvenlik önlemi aldı.

11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenecek cenaze töreni için Shiloh Temple önünde Minnesota Özgürlük Savaşçıları üyeleri güvenlik önlemi aldı.

Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek
Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek
Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek
Son dakika gündem: MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright için cenaze töreni düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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