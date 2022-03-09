Son dakika gündem: Minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki Eyüp Taş, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Demircili Mahallesi Benzinlik mevkisinde meydana geldi. Tire'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 35 E 4898 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Eyüp Taş'a çarptı. Eyüp Taş minibüsün altında kalırken, kazayı görenler durumu sağlık ve jandarama ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.