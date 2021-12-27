Son Dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Podzic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de yer aldığı Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Akar, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü.