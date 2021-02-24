Son dakika gündem: Mihalgazi ilçesinde kaybolan keçileri jandarma buldu
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Son dakika gündem: Mihalgazi ilçesinde kaybolan keçileri jandarma buldu

24.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:22
Son dakika gündem: Mihalgazi ilçesinde kaybolan keçileri jandarma buldu

Son dakika haberi: Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde otlarken kaybolan keçiler, jandarma tarafından bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde otlarken kaybolan keçiler, jandarma tarafından bulundu.

Çobanlık yapan Arif A. sürüsünü otlatırken 2 keçisini kaybetti.

Arif A'nın durumu bildirdiği jandarma ekipleri, keçileri Bozaniç Mahallesi'nde bularak bu kişiye teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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