Son dakika gündem: Mihalgazi ilçesinde kaybolan keçileri jandarma buldu
24.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:22
Son dakika haberi: Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde otlarken kaybolan keçiler, jandarma tarafından bulundu.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde otlarken kaybolan keçiler, jandarma tarafından bulundu.
Çobanlık yapan Arif A. sürüsünü otlatırken 2 keçisini kaybetti.
Arif A'nın durumu bildirdiği jandarma ekipleri, keçileri Bozaniç Mahallesi'nde bularak bu kişiye teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal