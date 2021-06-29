Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
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Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ta mezuniyet fotoğrafı çektirmek için gittikleri mesire alanından dönen liselilerin içinde bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı.

SİVAS'ta mezuniyet fotoğrafı çektirmek için gittikleri mesire alanından dönen liselilerin içinde bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında kente 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, mesire alanında birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra, Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobille kent merkezine dönmek için yola çıktı. İddiaya göre otomobil viraja hızlı girince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan Şahin, Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haberleri! MEZUNİYET FOTOĞRAF ÇEKİMİNDEN DÖNEN LİSELİLER KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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