Son dakika gündem: Mert'i öldüren şırınga çikolata için 'güvenli değil' raporu

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneği'nin, ürünün güvenli olmadığına ilişkin raporu da dosyaya girdi. Raporda, şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Bu tespitlerden sonra ürün içindeki çikolatanın arkasında bulunan mekanizmaya bastırılmasının ardından ince ucundan çıkarılarak doğrudan ağza enjekte edilerek tüketilmesinin de tehlikeli olabileceği belirtilip, "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan inceleme neticesinde ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'Güvenli Ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.