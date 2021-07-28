Son dakika gündem: Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem: Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Malatya'da ayçiçeği tarlasında 1813 kök Hint keneviri ile bir evde 10 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'da ayçiçeği tarlasında 1813 kök Hint keneviri ile bir evde 10 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk Mahallesi'nde bir kişinin ayçiçeği tarlasına yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelin evi ve ayçiçeği tarlasında yaptığı aramada, 1813 kök Hint keneviri ile 10 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Son dakika gündem: Malatya'da ayçiçeği tarlasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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