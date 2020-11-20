Son dakika gündem: Kuzeninin silahlı saldırısında öldü

Son dakika haber: KASTAMONU'da, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Sedat Aksakal (35), kuzeni Mustafa K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

KASTAMONU'da, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Sedat Aksakal (35), kuzeni Mustafa K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta meydana geldi. Sedat Aksakal yönetimindeki 37 AE 866 plakalı otomobile, kuzeni Mustafa K. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Aksakal'ın kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak, durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aksakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedat Aksakal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mustafa K. ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ