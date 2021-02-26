Son dakika gündem: Kurum: "Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz"

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Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması KIRŞEHİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.