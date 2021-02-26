Son dakika gündem: Kurum: "Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz"
26.02.2021 19:48 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:54
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması KIRŞEHİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklaması KIRŞEHİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç