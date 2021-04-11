Son dakika gündem: Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Son dakika gündem: Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Ali Arslan (67), yaşamını yitirdi.

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MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Ali Arslan (67), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kavaklıdere'nin kırsal Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı 48 YD 951 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlerken devrildi. Evli, 4 çocuk babası Arslan, traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
Son dakika gündem: Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü
Son dakika gündem: Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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