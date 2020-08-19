Son dakika gündem: Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 4 yaralı
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Son dakika gündem: Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

19.08.2020 02:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:12

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak'taki 4 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, saldırının Esenyurt'ta aynı gece Suriyeli iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

Saldırganların yakalanması için inceleme başlatılırken, yaralıların tedavileri sürüyor.

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Son dakika gündem: Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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