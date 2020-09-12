Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada - Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada Zeytinburnu Tramvay İstasyonu girişindeki yürüyen merdivenleri eğlence amaçlı kullanan küçük çocuğun tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Küçük çocuğun yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu Tramvay İstasyonu girişindeki yürüyen merdivenleri eğlence amaçlı kullanan küçük çocuğun tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Tramvay İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenler, dün küçük bir çocuk tarafından eğlence amaçlı kullanıldı. İstasyon içinden dışarıya yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuğun tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir çocuğun yürüyen merdivenlerin bandına uzanarak istasyon içinden yukarı çıktığı görülüyor.

Kaynak: İHA