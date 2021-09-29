Kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı - Haberler
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Kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Ankara'da Volkan U. adlı şahıs, arkadaşının kendisine emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şahıs hakkında sahipli mala zarar verme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına başlanan Volkan U., can güvenliğini bahane ederek duruşmaya katılmayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da yaşayan Volkan U., geçen yıl temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan arkadaşının kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan U., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Volkan U., "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Soruşturmayı yürüten savcı, deliller ışığında şüpheli hakkında dava açılmasının yeterli olduğunu; ancak sahipli mala zarar verme suçunun ilgili madde gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Uzlaştırma savcısı ise tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirtti. Bunun üzerine soruşturma kapsamında şüpheli Volkan U. hakkında, 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Volkan U.'un, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanığın katılmadığı ilk duruşmada avukatı hazır bulundu. Avukatı, müvekkilinin can güvenliği olmadığı için duruşmaya gelmediğini söyledi. Katılma talebinde bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ise sanığın duruşmaya zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, kapalı yapılmasına karar verilen sonraki celseye zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı - Haberler
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