Son dakika gündem: Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı.

ANTALYA'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S. (64), polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Olay, geçen hafta Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Veli S.'nin çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip, yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği Veli S.'nin, eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu.Olay sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi'nde ara sokaklardan birinde yakaladı. İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Veli S., Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.


Son dakika gündem: Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Nihat Özdemir İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:01:18. #1.14#
title