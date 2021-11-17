Son dakika gündem: Konya'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: Konya'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Konya'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

AKSARAY (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Orhan Karaca idaresindeki 35 ARY 834 plakalı otomobil, Konya- Aksaray kara yolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarparak, karşı şeride geçti.

Kazada, otomobilde bulunan 11 yaşındaki Muhammet Emin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Orhan Karaca ile otomobilde bulunan ve durumları ağır olan Hatice, Tuğba, Azra ve Emirhan Karaca ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Orhan ve Emirhan Karaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.

Son dakika gündem: Konya'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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