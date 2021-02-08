Son dakika! Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor

Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı

Partileşme çalışması süren "Memleket Hareketi" yaza kadar 60 ilde örgütlenecek

Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 42 SD 708 plakalı aracıyla merkez Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde ilerleyen Kamil Başaralı (46), silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynundan vurulan Başaralı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Başaralı'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Görgü tanığı Ömer Ö, basın mensuplarına, silah sesleri duyduktan sonra dükkanından dışarı çıktığını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını için çalışma başlattı.

İki şüpheli bağ evinde yakalandı

Olayın şüphelileri olan Mustafa K. (28) ile Bahattin Y'nin (25) merkez Meram ilçesi Hatunsaray yolundaki bir sera işletmesinde saklandıkları tespit edildi.

Seradaki konteynerlere yapılan operasyonda şüpheliler, polise silahla karşılık verdi.

Bir süre direnen Mustafa K, suç aleti tabancayla yakalandı.

Dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.

Olayın üçüncü şüphelisi U.Ç. (18) il merkezinde yakalandı.

3 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat