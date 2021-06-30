Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
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Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi

Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kullandığı otomobille TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Talha Efe (28), toprağa verildi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kullandığı otomobille TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Talha Efe (28), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam, Malatya- Adıyaman yolundaki Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Talha Efe yönetimindeki 27 UD 929 plakalı otomobil, 02 HZ 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Efe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Efe, kaldırıldığı Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca Malatya Şehir Mezarlığı'na getirilen Talha Efe'nin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi
Son dakika gündem: Kazada ölen Talha öğretmen, Malatya'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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