Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri-Malatya kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve araçlarında 2 kilo 515 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız 2 tüfek buldu, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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