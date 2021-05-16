Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri... Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Kaymakam Çelik, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin egemenliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Musa Kazım Çelik'e Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı