Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Kaymakam Çelik, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin egemenliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Musa Kazım Çelik'e Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal eşlik etti. - ERZİNCAN

Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret
Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaderin böylesi! Ölenlerin fotoğrafını çeken Gazzeli genç, kardeşlerini kaybettiğini öğrendi
Kaderin böylesi! Ölenlerin fotoğrafını çeken Gazzeli genç, kardeşlerini kaybettiğini öğrendi
İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 kişi daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Kaymakam Çelik'ten şehit ailelerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 07:43:00. #1.15#

title