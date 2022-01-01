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Son dakika gündem: Karaman'da kaçak içki operasyonu

Son dakika gündem: Karaman'da kaçak içki operasyonu
AA / Ali Bardak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 125 litre sahte rakı ele geçirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 125 litre sahte rakı ele geçirildi.

İlçeye bağlı Yalındal köyünde sahte rakı yapıldığı ihbarı alan Jandarma ekipleri A.G'nin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 125 litre sahte alkol, 5 adet bakır damıtım hortumu,1 adet damıtma kazanı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Ali Bardak - Son Dakika Haberleri

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