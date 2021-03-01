Son dakika gündem: Karadağ'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine 6 şehirde karantina ilan edildi
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Son dakika gündem: Karadağ'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine 6 şehirde karantina ilan edildi

01.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:54
Son dakika gündem: Karadağ'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine 6 şehirde karantina ilan edildi

Son dakika haberine göre Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde yeniden artması üzerine tedbirler sıkılaştırılırken, karantina uygulamasının sürdüğü turistik Budva ve Tivat şehirlerine 6 şehir daha eklendi.

Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde yeniden artması üzerine tedbirler sıkılaştırılırken, karantina uygulamasının sürdüğü turistik Budva ve Tivat şehirlerine 6 şehir daha eklendi.

Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Podgorica'nın yanı sıra Cetinje, Ulcinj, Herceg Novi, Niksic ve Pluzine şehirlerinde de 2 Mart'tan itibaren karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kamu Sağlığı Enstitüsünün teklifi üzerine alınan kararın 10 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Karara göre, karantina uygulamasına geçilen yerlerde yaşayanlar şehir sınırlarından dışarı çıkamayacak. Başka bir şehirde çalışanlar ya da üniversite okuyanlar ile tedavileri için başka bir şehre gitmek zorunda olanlar ise karardan muaf tutulacak.

620 bin nüfuslu Karadağ'da bugüne kadar 75 binin üzerinde Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1003 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karadağ'da, son bir haftanın rakamları baz alındığında günde ortalama 550 yeni vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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