Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
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Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı

24.02.2021 13:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:52
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı

Son dakika haberi: KARABÜK'te oto lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARABÜK'te oto lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren lastik deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı
Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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