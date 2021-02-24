Son dakika gündem: Karabük'te lastik deposu yandı

KARABÜK'te oto lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren lastik deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerinde hazır bulunan ambulansta müdahale edildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR