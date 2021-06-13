Son dakika gündem: Kanada'nın London kentinde katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haber: Cenaze töreni,Kanada,Kanada'da saldırıda ölen aile,Törenden görüntüler ONTARİO - Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.
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Törenden görüntüler ONTARİO - Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / John Densky