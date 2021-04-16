Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü

Mersin'de itfaiye eri olarak görev yapan Halil Arpacıoğlu, koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arpacıoğlu'nun anne ve babasının da koronadan öldüğü öğrenildi.