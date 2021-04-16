Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü
Mersin'de itfaiye eri olarak görev yapan Halil Arpacıoğlu, koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arpacıoğlu'nun anne ve babasının da koronadan öldüğü öğrenildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Halil Arpacıoğlu (38), geçen ay yakalandığı koronavirüs nedeni ile sağlık durumu ağırlaşınca, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ANNE VE BABASINI DA KORONADAN KAYBETTİ
Burada 20 gün tedavi gören Arpacıoğlu, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Arpacıoğlu'nun yaşamını yitirmesi arkadaşları arasında üzüntüye neden olurken, annesi Emine Arpacıoğlu'nun (59) geçen hafta, babası Mehmet Arpacıoğlu'nun (62) da 2 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
KARDEŞİ DE KORONADAN TEDAVİ GÖRÜYOR
Koronavirüse yakalanan itfaiye erinin kardeşi Ali Arpacıoğlu'nun (34) ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Bu arada Halil Arpacıoğlu'nun cenazesi merkez Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı