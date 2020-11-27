Son dakika haberi... İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince organ ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince organ ticareti şüphesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanları üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Gürcistan, Nijerya, Uganda, Ukrayna, Rusya, Kırgızistan ve Türkmenistanlı 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde aramalarda bulunan polis ekipleri, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İfade işlemler tamamlanan şüphelilerden 8'i emniyetten serbest bırakılırken 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan 10 şüpheli tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Sorgu işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tutuklanmasına karar veren Nöbetçi hakimlik 5 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN