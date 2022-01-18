Son dakika gündem: İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika gündem: İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika gündem: İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında sözde mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında sözde mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.???????

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Gözaltı, Mahrem, TSK, Güncel, Haber

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