Son dakika gündem: Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Suriye uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Suriye uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Y.A.U. (25) idaresindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, Isparta-Konya kara yolu Sarıidris mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince sürücü ile 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10 günlük bebek Mira Al Hamed müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika gündem: Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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Son dakika gündem: Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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