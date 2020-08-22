Son dakika gündem: Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında
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Son dakika gündem: Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarparak sürücü Zekeriya Duyar'ın ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U.'nun (23) yargılanmasına başlandı.

Son dakika gündem: Işık ihlali yapıp, bir kişinin ölümüne neden olan ambulans şoförü hakim karşısında
22.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:14

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya giderken kırmızı ışıkta geçip otomobile çarparak sürücü Zekeriya Duyar'ın ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U.'nun (23) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Mevlüt Can U., ambulansın hızının kaza sırasında 40-45 kilometre olduğunu öne sürerken, Duyar ailesinin avukatı, sanığın beyanına itibar edilmemesini, o hızda giderken yapılan frenle aracın duracağını söyledi.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi Kavşağı'nda 2 Haziran'da meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden başka bir hastaneye sevk için hasta almaya giden Mevlüt Can U. yönetimindeki ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar (44) yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Zekeriya Duyar hayatını kaybederken eşi Safiye Duyar yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans şoförü Mevlüt Can U. tutuklandı. Mevlüt Can U. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mevlüt Can U., geçen ay tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu tahliye edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜDavanın ilk duruşması, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Mevlüt Can U., ölen Zekeriya Duyar'ın yakınları ve iki tarafın avukatları katıldı. Seyir halinde olduğu sırada sirenlerinin açık olduğunu iddia eden tutuksuz sanık Mevlüt Can U., otomobilin bir anda karşısına çıktığını söyledi. Frene bastığını ifade eden Mevlüt Can U., "Frene ve dat şeklinde çalan kornaya bastım. Dat sesi, korna ile entegredir. Ambulans kornası deriz biz ona. Sistem otomatik olarak siren sesinin kısıyor ve dat sesini kornaya veriyor. Otomobil bir anda karşıma çıktı. Araç yola çıkınca sola kırdım oda sola doğru gelince kaza oldu" dedi.Mahkeme başkanın ambulansın hızını sorduğu Mevlüt Can U., "40-45 kilometre' şeklinde cevap verdi. Ölen Zekeriya Duyar'ın ailesinin avukatı Soner Civak ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesini talep etti. 40 kilometre giden bir aracın fren sırasında rahatlıkla durabileceğini ifade eden Avukat Civak, şöyle konuştu: "Bu beyan kendini kurtarmak için verilmiş bir beyandır. Hızlı geliyor, kırmızı ışıkta geliyor ve sireni de açık değil. Kırmızı ışıkta geçmesi bir suçtur. Kendisinin sevke gittiğini söylüyor. Yani, geçiş üstünlüğü olduğunu söylüyor. Bu haklar görev halinde iken geçiş üstünlüğü vardır. 'Geçiş üstünlüğümden yararlandım' ifadesi meşrulaştırılamaz. En az 150 metre ileriden teknik ve mevzuat olarak da siren çalmamakla birlikte geçiş üstünlüğünden faydalanmaya çalışması doğru değildir. Acil bir vaka olduğunda bile ışıklardan kontrollü geçiş yapabilir. Her gün bu yolu kullanmasına rağmen, benzinlikten çıkabilecek bir aracı öngörmesine rağmen ne siren çalıyor ne de kontrollü geçiyor. İddianamede dahi bilinçli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Arkadaşın tecrübeli olmadığı ortadır. Sanık tam kusurludur. Sanık pandemi süreci bahane edilerek 1 ay içerisinde tahliye edildi. Bu sanık tahlil edildiğinde tanıkları etkileyebilme ihtimali var. Kaldı ki, halen daha 1 tanık dinlenmedi. Bilinçli taksirli kusurlu olmasına rağmen sanığın tutuksuz yargılanmasına hukuken ve vicdanen aykırı bir durumdur. Sanığın tutuksuz yargılanması mahkeme sürecini olumsuz etkileyeceğinden sanığın tekrardan tutuklu olarak yargılanmasın devam edilmesini talep etmekteyiz."'OLAY GÜNÜ BİR HAYAT KURTARMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIR'Sanık Mevlüt Can U.'nun avukatı Hikmet Yücel ise akaryakıt istasyonunun çıkış yolunun yasal olmadığını söyledi. Sanığın aracı gördüğünde frene basması ve sağa, sola kaçmaya çalışmasının iyi niyetli bir hareket olduğunu ifade eden Yücel, "Kamera kayıtlarına baktığımızda hız tespit edilebilir. Evet, dışarı çıkmıştır. Ama, kendisi de psikolojik bir süreçten geçmektedir. Olay günü bir hayat kurtarmak için yola çıkmıştır. Kendisi bilerek ya da kasten bu olayı gerçekleştirmemiştir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmanın devam etmesini talep etmekteyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Mevlüt Can U.'nun tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

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