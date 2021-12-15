Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 52 artarak 130 bin 883'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 651 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 388'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 162 bin 954'e yükseldiği ülkede, 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 883'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 4 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 914 bin 660 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 847 bin 873 kişiye ikinci dozu, 3 milyon 119 bin 381 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 111 milyon 881 bin 914 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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