İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi
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İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi

12.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:55

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grup gösteri yasağına rağmen eylem yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grup gösteri yasağına rağmen eylem yaptı.

Aşı karşıtı göstericiler, Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olmasına rağmen düzenlenen gösteride Kovid-19 aşısı ve önlemleri protesto edildi.

"Gerçek" ve "Özgürlük diz çökmez. Bedenimi kirletemem." yazılı pankartların taşındığı gösteride ülkede Kovid-19 aşısının uygulanmasının durdurulması ve önlemlerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, Buckhingham Sarayı'nın önünde bir süre bekledikten sonra dağıldı.

Aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtlarının 29 Kasım'da Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösteride 155 kişi gözaltına alınmıştı.

İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı grup protesto düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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