Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3

Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İKİTELLİ Çevre Sanayi Sitesi'nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı.

İKİTELLİ Çevre Sanayi Sitesi'nde kimyasal maddelerin olduğu binada yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralandı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

- İstanbul
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ali Öztürk Mesut Özil Ünal Karaman Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın; 1 yaralı -3 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 22:47:50. #1.14#

title