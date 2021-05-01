Son dakika gündem: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den tam kapanmada "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama Açıklaması
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Son dakika gündem: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den tam kapanmada "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama Açıklaması

Son dakika gündem: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den tam kapanmada 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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