BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
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BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. Alkollü olan S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu 3 yaşındaki K.D. ve E.G. (31) vurularak hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. S.A.'nın etrafa rastgele ateş açması sonucu K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ve E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI
BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BALIKESİR-HUSUMETLİLERİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASIP, RASTGELE ATEŞ AÇTI: 1'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 8 YARALI - Haberler
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