Son dakika gündem: Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı
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Son dakika gündem: Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı

Son dakika gündem: Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı, 363 bin 79 olarak güncellendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı, 363 bin 79 olarak güncellendi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 bin 702 Kovid-19 vakası ve Maharashtra eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 3 bin 403 can kaybı kaydedildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 274 bin 823'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 363 bin 79'a çıktı.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti.

Ülkede dün Bihar eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 6 bin 148 can kaybı açıklandı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 134 bin 580 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 4 haftadır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede iyileşme oranı, yüzde 94,9 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 246 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 246 milyon 90 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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