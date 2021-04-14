Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)

Gelen son dakika haberlerine göre 2 TUTUKLAMASivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 TUTUKLAMA

Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.Ü., savcılık sorgusu sonrası serbest kalırken, M.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:45:34. #1.15#

title