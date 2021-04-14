Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)

Gelen son dakika haberlerine göre 2 TUTUKLAMASivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.