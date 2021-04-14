Son dakika gündem: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre 2 TUTUKLAMASivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 TUTUKLAMA
Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.Ü., savcılık sorgusu sonrası serbest kalırken, M.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin