Son dakika gündem: GÜNDEM / 24 Aralık 2020

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/16.45/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne iştirak edecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Formu'na katılacak.

(Ankara/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Tunceli/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftası Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Kayseri/16.00/Rize/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- Misli.com 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erecek.

(İstanbul/17.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor maçı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 1 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Çocuk için nafaka belirlenirken sanat kursları ücreti de zorunlu ihtiyaç olarak hesaplanacak

Yargıtay, boşanmada müşterek çocuğun servis ve etüt ücreti dışında dans, piyano, spor gibi kurslarını zorunlu ihtiyaçlardan saymayarak, nafaka belirlenirken değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihat haline gelen kararında, müşterek çocuğun spor, sanat ve benzeri sosyal gelişimini sağlayacak nitelikteki faaliyetlerinin de nafaka miktarının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiğine hükmedildi

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

2- Borçların ertelenmesi turizmcilere "ilaç" gibi geldi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin:

"Kamu arazileri üzerindeki turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarının 1 yıl ertelenmesi) Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesisleri kıyı turizmimizin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Bu yükümlülüklerin ertelenmesi özellikle bu tesislerimizi salgın sürecinde rahatlatacaktır"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz:

"Böyle bir desteğin sağlanması, salgından etkilenen sektöre oksijen maskesi gibi gelecektir"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu:

"Borçların faizsiz ertelenmesi çok önemli. Sektöre ilaç oldu, çok olumlu buluyorum"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Rusya, eski Sovyet coğrafyasındaki göçmenler için "cazibe merkezi" özelliğini kaybediyor

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ardından öncelikli tercihi Rusya olan göçmenler, para kazanma fırsatları için artık Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor

2014'ten itibaren Rusya'ya gelen göçmen sayısı 565 ila 600 bin seviyesinde sabitlenirken, Rusya'dan ayrılan göçmen sayısı 2018'de 2014'e kıyasla yüzde 43 artarak 441 bine çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de Rusya'ya göçmen akışı neredeyse durma noktasına geldi

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Artyom Lukin:

"Rusya'nın iş piyasası küçülüyor ve ücretler yükselmiyor, hatta düşüyor. Bu nedenle Rusya şu anda göçmenler için eskisi kadar çekici değil"

Rusya'da göçmen işçi olarak inşaatlarda çalışan Sergiu Stikovaç:

"Çok çalışıyorsun, biraz kazanıyorsun ama fiyatlar da artıyor. Kendinizi ve ailenizi nasıl besleyeceksiniz? Çok zor. Burada yaşamak her geçen gün daha da zorlaşıyor"

(Emre Gürkan Abay/ Moskova )

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Kaynak: Anadolu Ajansı