Son dakika gündem: Güce'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı

Bir son dakika haberine göre Güce İlçe Emniyet Amirliğince ilçedeki halk pazarı, iş yerleri, cadde ile sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Güce İlçe Emniyet Amirliğince ilçedeki halk pazarı, iş yerleri, cadde ile sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçede denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.

Denetimlere katılan İlçe Emniyet Amiri Ayhan Süer, iş yerlerine gelen müşterinin kim olduğu ve nereden geldiğinin bilinmediğine dikkati çekti.

Esnafa hem kendilerini hem de gelen müşterileri korumaları gerektiğini anlatan Süer, herkesin sağlığı için kurallara hep birlikte uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır