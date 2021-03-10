Son dakika gündem: Güce'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Güce'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı

10.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:06
Son dakika gündem: Güce'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı

Bir son dakika haberine göre Güce İlçe Emniyet Amirliğince ilçedeki halk pazarı, iş yerleri, cadde ile sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Güce İlçe Emniyet Amirliğince ilçedeki halk pazarı, iş yerleri, cadde ile sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçede denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları çağrısında bulunuyor.

Denetimlere katılan İlçe Emniyet Amiri Ayhan Süer, iş yerlerine gelen müşterinin kim olduğu ve nereden geldiğinin bilinmediğine dikkati çekti.

Esnafa hem kendilerini hem de gelen müşterileri korumaları gerektiğini anlatan Süer, herkesin sağlığı için kurallara hep birlikte uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Güce'de polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:09:05. #1.14#
title