Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno??????? ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.