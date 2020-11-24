Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

24.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:38
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno??????? ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno??????? ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden olan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Sibel Can Ahmet Kaya Acun Ilıcalı
Spor Falcao Şenol Güneş Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 22:38:32. #1.15#
title