Son dakika gündem: Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık hasadın ardından bahçesini ilaçlayan Hatice Ç., yüzünde yanma şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Son dakika gündem: Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
22.09.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:54

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık hasadın ardından bahçesini ilaçlayan Hatice Ç., yüzünde yanma  şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hatice Ç.,'nin tarım ilacından etkilendiği belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Ç. fındık sezonunun ardından Amerikan beyaz kelebeğine karşı tarlasını ilaçladı. Evine gelen Hatice Ç. bir süre sonra yüzünde yanma hissetmeye başladı. Yüzünün kabardığını fark eden Hatice Ç. yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hatice Ç. tedavisinin ardından taburcu oldu. Hatice Ç., "Fındıklıkta Amerikan beyaz kelebeğine karşı ilaçlama yaptım. İşimi bitirip eve geldiğimde yüzümde yanma hissettim. Sanki yüzüme tiner atılmış gibi. Doktora geldik, tarım ilacından etkilendiğimi söyledi." dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Donald Trump Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife İlker Kaleli Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Sörloth Eddie Newton Vedat Muriqi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Fındık bahçesini ilaçladı, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:59:49. #1.14#
title