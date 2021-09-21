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Son dakika haber! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevdeki askerlerin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Tsk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevdeki askerlerin de aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, gizli haber leşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 görevde subay, 1 görevde astsubay, ve 29 ihraç askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen ile 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 10 ilde, saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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