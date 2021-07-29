Son dakika gündem: Eskişehir'de 1100 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1100 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1100 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümüşbel Mahallesi'nde yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi olduğu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda tarlaların arasında ekili 1100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar